لبنان

توقيف عدد من صرافي السوق السوداء في صور

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:18
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوى الأمنية سيّرت دوريات في منطقة صور واوقفت عددا من صرافي السوق السوداء، خصوصا عند مدخل صور الشمالي حيث كانوا يتمركزون منذ اكثر من خمسة اشهر. واقتادتهم الى التحقيق.
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