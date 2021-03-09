لبنان

دياب اتصل بدريان معزيا بوفاة شقيقه

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:23
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أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اتصالا هاتفيا بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقدم له التعازي بوفاة شفيقه الراحل محمد علي دريان.
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حسان دياب

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