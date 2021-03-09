طرقات مقفلة وأخرى سالكة... اليكم التفاصيل (صور)

لليوم الثاني على التوالي تستمر التحركات في مختلف المناطق اللبنانية، ومعها يستمر قطع مجموعة من الطرقات العامة والفرعية،

في التالي اليكم خارطة حول أحوال الطرقات:

قطع محتجون طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس في بلدة مرياطة، بالاطارات والحجارة، مما تسبب في ازدحام السير في الطرقات الفرعية.

كما تم قطع طريق عام مرياطة بعد مطحنة الغوراني نزولا وبالإتجاهين

قطع اوتوستراد البداوي بالتراب

جل الديب:

تم اقفال طريق جل الديب بشكل كليّ

وفي وقت سابق،بعد طلب الجيش، عمد المتظاهرون الى فتح مسرب وحيد للتخفيف من زحمة السير.

وكان قد اقفال المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب منذ ساعات الصباح.

فتح اوتوستراد الجية، بعد ان تم قطعه بالاتجاهين عند مفرق برجا وعلى الطريق البحرية،التي شهدت في وقت سابق زحمة سير خانقة بسبب قطع الاوتوستراد.

كما تم قطع السيرعلى طريق عام ضهور العبادية باتجاه بحمدون.

الطرقات المقطوعة في زحلة :



- ساحة شتورا



- تعلبايا



- الرفيد



- طريق عام قب الياس







الطرقات المقطوعة بين جونيه وجبيل فهي:



- جبيل



-ذوق مكايل



- غزير







الطرقات المقطوعة في اميون :



- جسر عابا



- كوسبا





الطرقات المقطوعة في عكار حلبا :

قطع طريق مفرق وادي الجاموس - عكار بهذه الاثناء





- البيرة - البيرة

- عمار البيكات

- الكوشا

- ساحة حلبا

- ساحة العبدة

- مفرق السنديانة

- مشتى حمود



- المحمرة.







وفي طرابلس، الطرقات المقطوعة هي:



- البداوي / اكومي



- البالما

طريق المشروع بإتجاه القبة : تم قطعه من قبل محتجين بالعوائق، احتاجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية.







وبحسب غرفة التحكم المروري، فإن الطريق المقطوعة الوحيدة ضمن نطاق بيروت هي مستديرة الكولا، كما أنه تم قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين عند مفرق برجا.