لبنان

سرقة منازل في دير الزهراني

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:34
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اقدم مجهولون على سرقة عدد من المنازل في بلدة "ديرالزهراني"، قضاء النبطية، وقد حضرت القوى الامنية، حيث فتحت محاضر تحقيق واخذت البصمات لمحاولة كشف هوية الفاعل.
فيما ناشد اهالي البلدة القوى الامنية القيام بدوريات مكثفة في المنطقة.
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النبطية

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