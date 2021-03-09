لبنان

عدد من الجرحى في حادث سير (صور)

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:46
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سقط عدد من الجرحى، نتيجة انقلاب سيارة من نوع رابيد بعد اصطدامها بعامود كهرباء في محلة كوع الجمالية_بعلبك
 
 
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