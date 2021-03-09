لبنان

مرتضى يذكر صناديق التعاضد بواجباتها بتغطية تكاليف علاجات كورونا

Lebanon 24
09-03-2021 | 13:06
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أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى مذكرة إدارية تهدف إلى تذكير صناديق التعاضد ذات الأهداف الصحية للقيام بواجباتها القانونية تجاه أعضائها وتغطية تكاليف علاجات الوباء التاجي covid-19، وذلك بعد تلقي وزارة الزراعة والمديرية العامة للتعاونيات شكاوى عدة من قبل أعضاء في صناديق التعاضد تتعلق بتخلف بعضها عن تغطية التكاليف المترتبة عن علاجات وباء كورونا.

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