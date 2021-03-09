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لبنان
عون سلم رشدي نسخة من تقرير لبنان عن التسرب النفطي
Lebanon 24
09-03-2021
|
13:27
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طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القائمة باعمال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الامن في 18 آذار الجاري عن القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة الى الشواطئ اللبنانية، لا سيما وان الاضرار التي نتجت منه كبيرة".
وسلم الرئيس عون السيدة رشدي نسخة من التقرير الاولي الذي اودعه لبنان الأمم المتحدة عن "الاضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي اجري للمياه والشواطىء اللبنانية".
وأكد رئيس الجمهورية ان "لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الاضرار البيئية والاقتصادية، لا سيما وانه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الإسرائيلي في حرب 2006".
كذلك طلب الرئيس عون "تضمين التقرير الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة".
واثار رئيس الجمهورية مع السيدة رشدي موضوع "النازحين السوريين في لبنان وضرورة مساعدة الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم الى بلادهم"، معربا عن امله في ان "تكون الخطوة التي اتخذتها الدانمارك منذ أسبوع بإعادة مئة نازح سوري الى بلادهم باعتبار ان هناك مناطق آمنة في سوريا بينها دمشق وريفها، محركا لموضوع العودة الآمنة للنازحين بدعم من المجتمع الدولي".
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