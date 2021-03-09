لبنان

مجلس القضاء الشرعي الاعلى: تأجيل الإمتحان الشفهي لتعيين 8 قضاة شرعيين جعفريين

Lebanon 24
09-03-2021 | 13:32
A-
A+
Doc-P-801306-637508936757846924.jpg
Doc-P-801306-637508936757846924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى، إعلان حمل الرقم 4/2021، جاء فيه:

"بناء على الاعلان الصادر عن مجلس القصاء الشرعي الاعلى رقم 5/2020 تاريخ 9/9/2020م. وتعديله بالاعلان رقم 6/2020 تاريخ 18/11/2020م.

بناء على الاعلان الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى رقم 3/2021 تاريخ 3/3/2021م، والمتضمن (تعديل موعد إجراء الامتحان الشفهي من المباراة المفتوحة لتعيين 8 قضاة شرعيين جعفريين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية.

يقرر ما يلي:

- اولا: يؤجل موعد الامتحان الشفهي والذي كان محددا يوم الاربعاء في 10/3/2021م الى يوم الاربعاء في 24/3/2021م عند الساعة الثامنة صباحا في دار الفتوى.


- ثانيا: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة، وعلى بابي دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وديوان المحكمة الشرعية الجعفرية العليا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-03-09
15:06 | 2021-03-09
15:05 | 2021-03-09
15:00 | 2021-03-09
14:52 | 2021-03-09
14:52 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website