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لبنان
مجلس القضاء الشرعي الاعلى: تأجيل الإمتحان الشفهي لتعيين 8 قضاة شرعيين جعفريين
Lebanon 24
09-03-2021
|
13:32
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صدر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى، إعلان حمل الرقم 4/2021، جاء فيه:
"بناء على الاعلان الصادر عن مجلس القصاء الشرعي الاعلى رقم 5/2020 تاريخ 9/9/2020م. وتعديله بالاعلان رقم 6/2020 تاريخ 18/11/2020م.
بناء على الاعلان الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى رقم 3/2021 تاريخ 3/3/2021م، والمتضمن (تعديل موعد إجراء الامتحان الشفهي من المباراة المفتوحة لتعيين 8 قضاة شرعيين جعفريين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية.
يقرر ما يلي:
- اولا: يؤجل موعد الامتحان الشفهي والذي كان محددا يوم الاربعاء في 10/3/2021م الى يوم الاربعاء في 24/3/2021م عند الساعة الثامنة صباحا في دار الفتوى.
- ثانيا: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة، وعلى بابي دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وديوان المحكمة الشرعية الجعفرية العليا.
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