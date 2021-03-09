مشارك في قطع الطرقات في أدونيس يدقق في هويّات المارة للسماح لهم بالعبور (صور)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة، قيل إنّها تعود لأحد المشاركين في الاحتجاجات وقطع الطريق في منطقة أدونيس. ويبدو في الصورة الشخص وهو يدقق بهويات المارّة للسماح لهم بالعبور أو يطلب منهم العودة أدراجهم.