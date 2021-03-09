لبنان

مشارك في قطع الطرقات في أدونيس يدقق في هويّات المارة للسماح لهم بالعبور (صور)

Lebanon 24
09-03-2021 | 13:35
A-
A+
Doc-P-801308-637508994831262468.jpg
Doc-P-801308-637508994831262468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة، قيل إنّها تعود لأحد المشاركين في الاحتجاجات وقطع الطريق في منطقة أدونيس. ويبدو في الصورة الشخص وهو يدقق بهويات المارّة للسماح لهم بالعبور أو يطلب منهم العودة أدراجهم. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قطع طريق الضنية الرئيسي
lebanon 24
09/03/2021 15:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق عام مرياطة بعد مطحنة الغوراني نزولا وبالإتجاهين
lebanon 24
09/03/2021 15:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق مفرق وادي الجاموس - عكار بهذه الاثناء
lebanon 24
09/03/2021 15:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق الزاهرية بجانب صيدلية علم الدين
lebanon 24
09/03/2021 15:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24

أدونيس

قطع طريق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-03-09
15:06 | 2021-03-09
15:05 | 2021-03-09
15:00 | 2021-03-09
14:52 | 2021-03-09
14:52 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website