خروقات بحرية في الجنوب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 8 / 3 / 2021 اعتباراً من الساعة 15.45 ولغاية الساعة 17.10 تم تسجيل خرقين بحريين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، من قبل زورق حربي تابع للعدوّ الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 390 متراً ولمدة /18/ دقيقة.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.