المجذوب في عيد المعلم: من تولوا حمايتنا من الجهل يستحقون أن نحميهم بلقاح كورونا

رعى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب الإحتفال المركزي بعيد المعلم الذي أقيم في قاعة المحاضرات في وزارة التربية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، اضافة الى حشد كبير من العاملين في المجال التربوي.



ومهما كانت الحال فإن جلال المناسبة يكرس موقع المعلم في قلوبنا، سواء اكان في الملاك أم التعاقد أم في خانة ما يسمى الإستعانة به، أو اي نوع آخر مهما كانت تسميته. لذا نتقدم بأسمى مشاعر المحبة والتهنئة والشكر والتقدير، للمعلمين والإداريين في القطاعين الرسمي والخاص، الأكاديمي والمهني، ونشد على أيديهم، ونحيي جهودهم الجبارة التي أفضت إلى العديد من النجاحات المميزة في هذا الزمن الصعب.

إننا نثمن عاليا حضور اتحاد المدارس، الروابط النقابة الأهالي، المعلمين والإداريين، خصوصا من ذهب إلى صفوفه أثناء التعلم المدمج، على الرغم من جائحة كورونا ، ولكن يا للأسف هم حتى الآن من دون تلقيح أو تحصين، ما يعني ان الذين كانوا يتولون حمايتنا من الجهل طوال عمرهم بكل اللقاحات الممكنة، فإنهم يستحقون على الأقل أن نحميهم بلقاح كورونا". وتحدث الوزير المجذوب راعي الإحتفال فقال: "عيد بأية حال يعود علينا عيد المعلم هذا العام ، هذا المعلم الذي كاد أن يكون رسولا.ومهما كانت الحال فإن جلال المناسبة يكرس موقع المعلم في قلوبنا، سواء اكان في الملاك أم التعاقد أم في خانة ما يسمى الإستعانة به، أو اي نوع آخر مهما كانت تسميته. لذا نتقدم بأسمى مشاعر المحبة والتهنئة والشكر والتقدير، للمعلمين والإداريين في القطاعين الرسمي والخاص، الأكاديمي والمهني، ونشد على أيديهم، ونحيي جهودهم الجبارة التي أفضت إلى العديد من النجاحات المميزة في هذا الزمن الصعب.إننا نثمن عاليا حضور اتحاد المدارس، الروابط النقابة الأهالي، المعلمين والإداريين، خصوصا من ذهب إلى صفوفه أثناء التعلم المدمج، على الرغم من جائحة كورونا ، ولكن يا للأسف هم حتى الآن من دون تلقيح أو تحصين، ما يعني ان الذين كانوا يتولون حمايتنا من الجهل طوال عمرهم بكل اللقاحات الممكنة، فإنهم يستحقون على الأقل أن نحميهم بلقاح كورونا".

عبود





اضاف: "ليس حتميا ان يكون المعلمون ضد المدارس، وليس ضروريا ان يكونوا مع المدارس ضد الوزارة، وليس طبيعيا ان يكون القطاع التربوي الخاص ضد القطاع الرسمي، فهناك جوامع مشتركة، ولنتعود على طرح الحل وليس التحدث عن المشكلة فقط، وقد حمل الوزير الحل بخطوته الشجاعة.

فيمكن ان تكون لدى وزير الصحة مشاكله التي لا تدعه يلبي بالسرعة اللازمة مطلب جميع اللبنانيين باللقاح. ويمكن لمعالي وزير الاتصالات أن تكون لديه معطيات لا تسمح له ان ينفذ ما وعدنا به العام الماضي بزيادة سعة الإنترنت والتي طبقها لفترة محددة، ولكن لا شيء يبرر كيف ان عمل أكثر من مليون مواطن لبناني من أساتذة وطلاب وأهاليهم، من دون ان يكون لهم خيار آخر سوى التعليم عن بعد فلا تعطى لهم الأولوية باللقاح والإنترنت".

وتحدث نقيب المعلمين رودولف عبود فقال: "على مدى اسبوعين كنا في اجتماعات متلاحقة في الوزارة بمسعى من معالي الوزير ومن القيمين على وزارة التربية، وكنت طوال هذه الإجتماعات أفكر بالشخصية الفريدة للوزير، إذ أن ما يقوم به كنا نفكر بالقيام به دائما وهو التوقف عن التفكير والإنطلاق إلى التدبير، وإن الإنتقال إلى مرحلة التنفيذ حدث للمرة الأولى في لبنان بالتوقف عن التدريس للحصول على مطلب مزمن يشمل كل مكونات العائلة التربوية. ربما تكون لكل منا اهدافه من المطالبة، لكن بالتاكيد تجمعنا اهداف مشتركة، وقد نجح معالي الوزير بجمعنا على اهدافنا المشتركة".اضاف: "ليس حتميا ان يكون المعلمون ضد المدارس، وليس ضروريا ان يكونوا مع المدارس ضد الوزارة، وليس طبيعيا ان يكون القطاع التربوي الخاص ضد القطاع الرسمي، فهناك جوامع مشتركة، ولنتعود على طرح الحل وليس التحدث عن المشكلة فقط، وقد حمل الوزير الحل بخطوته الشجاعة.فيمكن ان تكون لدى وزير الصحة مشاكله التي لا تدعه يلبي بالسرعة اللازمة مطلب جميع اللبنانيين باللقاح. ويمكن لمعالي وزير الاتصالات أن تكون لديه معطيات لا تسمح له ان ينفذ ما وعدنا به العام الماضي بزيادة سعة الإنترنت والتي طبقها لفترة محددة، ولكن لا شيء يبرر كيف ان عمل أكثر من مليون مواطن لبناني من أساتذة وطلاب وأهاليهم، من دون ان يكون لهم خيار آخر سوى التعليم عن بعد فلا تعطى لهم الأولوية باللقاح والإنترنت".

جواد

ثم تحدث رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، فقال: إنه المعلم، روح تبزغ عند الصباح، لا يعرف الغروب... يبذر من الجوع أدبا ولغة وعلما بلا منة... ولكنه يأبى أن يستسلم لكل الصعاب".



وتابع: "ان الصعاب التي نتكلم عليها تتضمن نقاطا عديدة، منها:

أولا: آن الأوان للعمل على تشكيل الحكومة العتيده كي تنظر إلى الوضع الذي وصلنا إليه، بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار. فالرواتب أصبحت دون الحد الأدنى، والمعلمون أصبحوا دون خط الفقر، والتراجع بقيمة الأجور والرواتب بلغ 85% وقيمة القدرة الشرائية تدنت بنسبة 650%، حذار من أن يؤدي هذا الإنهيار الى انفجار المعلمين الذي بات قاب قوسين أو أدنى، فحينها سيتم هدم الهيكل دون النظر الى من فيه، وإن صبرنا الى اليوم، فللصبر حدود، وقد تم تجاوز كل الحدود.

جباوي

بعد ذلك تحدث رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي فقال: "إليكم يا أرباب الحرف والكلمة، إليكم أيها الجنود المجهول قدرهم عند أهل الأرض، والمعروف فضلهم عند أهل السماء، إليكم أيها الزارعون بيارق الوعي والثقافة والعلوم والآداب، إليكم أيها المكافحون بضوء عيونهم ظلام الجهل، والغازلون بأناملهم المتعبة خيوط المستقبل".



اضاف: "أيها الأساتذة والمعلمون الفابضون على جمر الصبر والاناة وحلم التغيير والتطوير في بلد الأزمات المتعاقبة التي تحور وتدور، وتعود إلى نقطة الصفر. في بلد السياسة تلعن أختها، والاقتصاد محتضر والمجتمع ينوء بأعباء لا يتحملها القادر وغير القادر، والصحة والأمان تحدثنا عن هولهما الأخبار تباعا. إليكم أحبتي، ومهما طال الزمن، ومهما كثرت الملمات،

إليكم الملجأ، وإليكم المرتجى، ولو قالوا عنكم قطاعا غير منتج لكي يمنعوا عليكم حقكم ولكن لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر".



وتابع: "اليوم عيد المعلم، ومن المفترض أن يكون عيدا للاحتفال والفرح والسعادة. أنى لنا أن نفرح، ورواتبنا تدنت إلى ما دون الـ 10% مما كانت عليه بدولار تجاوز 11000 ليرة. آنى لنا ان نفرح، وقد تراجعت القدرة الشرائية إلى ما دون تأمين لقمة العيش لعوائلنا. أنى لنا ان نفرح، والمرض والوباء يفتك بنا، ويقضي على الأساتذة والمعلمين بالعشرات، والمستشفيات لا تعترف ببروتوكولات المؤسسات الضامنة".