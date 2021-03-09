سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!

كشف سياسي عراقي عن أنباء تتحدّث عن أنّ شركة لبنانية قامت بـ"سرقة" الكرسي الذي جلس عليه البابا فرنسيس، خلال "لقاء الأديان" الذي أقيم بمدينة أور الأثرية، خلال الزيارة الأخيرة للبابا فرنسيس إلى العراق.

وكتب رئيس حزب "الوطن" العراقي والنائب السابق في البرلمان، مشعان الجبوري، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أخبار عن قيام الشركة اللبنانية التي تعاقدت معها رئاسة الجمهورية لتنظيم استقبال الحبر الأعظم بسرقة "الكرسي" الذي جلس عليه البابا خلال إقامة قداس صلاة الأديان في أور التاريخية بمحافظة ذي قار وربما نجحت في إخراجه من العراق؟!".