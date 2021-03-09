لبنان

القوات اللبنانية: لا علاقة مع حزب الله خارج المؤسسات الدستورية

Lebanon 24
09-03-2021 | 14:02
A-
A+
Doc-P-801328-637508973795925610.jpg
Doc-P-801328-637508973795925610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


اكدت الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية " في بيان" ان لا علاقة ل" القوات اللبنانية  مع "حزب الله" خارج المؤسسات الدستورية، وتعتبر أنّ الخلاف معه من طبيعة استراتيجية وطنيًّا، وسياسيًّا، وترى أنّ أي تقارب مع الحزب يبدأ بتسليم سلاحه للدولة، ورفع الأولوية اللبنانية على أي أولوية أخرى، والالتزام بالدستور والقوانين اللبنانية، وما لم يتحقّق ذلك فإنّ الهوة مع الحزب ستبقى عميقة، وعميقة جدًّا".

وشدد البيان" على ان  "القوات"  تكرر للمرة المليون أيضا بأنّها لا تشبه معظم القوى السياسيّة اللبنانية التي تُسَخِّر أي شيء في سبيل وصولها إلى السلطة، إنّما تعتبر السلطة وسيلة لا هدفًا، والهدف هو لبنان السيد والحر والمستقلّ، وبالتالي ترفض أي تعارض بين الوسيلة والهدف، فلم تعمل يومًا من أجل الكراسي، والنفوذ، والسلطة، بل عملت دومًا من أجل القضيّة، والثورة، والانسان".
بيان "القوات اللبنانية " جاء ردا على تقرير  ورد في في نشرة أخبار محطة LBCI مساء أمس بعنوان "بين معراب والضاحية لغتان وحبّ من طرف واحد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-03-09
15:08 | 2021-03-09
15:06 | 2021-03-09
15:05 | 2021-03-09
15:00 | 2021-03-09
14:52 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website