19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حسن تسلم 30 جهاز تنفس هبة للوزارة من المجلس القاري الأفريقي
Lebanon 24
09-03-2021
|
14:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن هبة مقدمة للوزارة من المجلس القاري الأفريقي عبارة عن ثلاثين جهاز تنفس، وذلك في خلال استقباله وفدا من المجلس برئاسة رئيسه حسن يحفوفي.
ولفت يحفوفي في تصريح إلى "أن هذه المبادرة التي تتزامن مع الإحتفال بيوم المغترب تعكس الرغبة في تخفيف المعاناة عن أهلنا في الوطن وإبداء التقدير لما تقوم به وزارة الصحة العامة والوزير الدكتور حمد حسن الذي يدير الأزمة بشكل احترافي من دون كلل".
وأوضح "أن المجلس القاري الأفريقي يتابع أوضاع الجالية اللبنانية في أفريقيا في سياق نشاطات الجامعة الثقافية في العالم"، آمل "الإنتصار على الجائحة في القريب العاجل ليتمكن العالم من العودة إلى حياته الطبيعية في أقرب فرصة ممكنة".
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
20:37 | 2021-03-08
08/03/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
16:18 | 2021-03-08
08/03/2021 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها.. ندوبها كما لم ترونها من قبل (صور)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها.. ندوبها كما لم ترونها من قبل (صور)
15:45 | 2021-03-08
08/03/2021 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:18 | 2021-03-09
طرقات مقفلة وأخرى سالكة... اليكم التفاصيل (صور)
15:08 | 2021-03-09
جنبلاط يعلّق على لقاء البابا فرنسيس والسيستاني
15:06 | 2021-03-09
ماذا قال جهاد الطرش بعد تلقيه اللقاج؟ (فيديو)
15:05 | 2021-03-09
ازالة أجزاء من الجسر الحديدي المخصص لنقل القمح بعد تعرضه للتدمير جراء إنفجار المرفأ (فيديو)
15:00 | 2021-03-09
بعد الفاجعة في شكا.. هكذا ودّعت زغرتا الياس مرعب ونعمة نعمة
14:52 | 2021-03-09
دخل وبيده عصا وأوقع البضاعة.. فيديو يوثق عملية سرقة في حالات (فيديو)
فيديو
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 15:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact