لبنان

حسن تسلم 30 جهاز تنفس هبة للوزارة من المجلس القاري الأفريقي

Lebanon 24
09-03-2021 | 14:52
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تسلم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن هبة مقدمة للوزارة من المجلس القاري الأفريقي عبارة عن ثلاثين جهاز تنفس، وذلك في خلال استقباله وفدا من المجلس برئاسة رئيسه حسن يحفوفي.

ولفت يحفوفي في تصريح إلى "أن هذه المبادرة التي تتزامن مع الإحتفال بيوم المغترب تعكس الرغبة في تخفيف المعاناة عن أهلنا في الوطن وإبداء التقدير لما تقوم به وزارة الصحة العامة والوزير الدكتور حمد حسن الذي يدير الأزمة بشكل احترافي من دون كلل".

وأوضح "أن المجلس القاري الأفريقي يتابع أوضاع الجالية اللبنانية في أفريقيا في سياق نشاطات الجامعة الثقافية في العالم"، آمل "الإنتصار على الجائحة في القريب العاجل ليتمكن العالم من العودة إلى حياته الطبيعية في أقرب فرصة ممكنة".
 
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