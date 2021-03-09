لبنان

الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج: لتحمل السلطة التشريعية مسؤوليتها

Lebanon 24
09-03-2021 | 14:48
A-
A+
Doc-P-801333-637508985958639522.jpg
Doc-P-801333-637508985958639522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، في بيان اثر اجتماعها،  انه "تزامناً مع الدعوة لإنعقاد جلسة لمجلس النواب اللبناني  في 12 آذار 2021،
 
وبما ان قانون الدولار الطلابي رقم 193 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 /10 /2020  لم يطبق من قبل المنظومة المالية لغاية تاريخه على الرغم من استنفاذ جميع الوسائل،
 
لذلك فإننا وبإسم  اولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، نطالب السلطة التشريعية  بتحمل المسؤولية الكاملة و ضرورة مراقبة تبعات تنفيذ القانون والضغط على  المصارف لأجبارها ومن خلفها على احترام  القانون 193 الذي اتى لسنة واحدة اشرفت على نهايتها".  
واكدت  الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب  مواصلة التحركات  في وجه المنظومة المالية ورفع الصرخة لتصل الى أذان نواب الأمة وممثلي الشعب، داعية كل المتضررين من سياسة المنظومة المالية التي افقرت اللبنانيين الى الاعتصام و التظاهر امام مبنى الأونيسكو و ذلك نهار الجمعة ١٢ آذار ٢٠٢١ الساعة الثامنة صباحا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-03-09
20:39 | 2021-03-09
20:33 | 2021-03-09
20:04 | 2021-03-09
19:49 | 2021-03-09
19:45 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website