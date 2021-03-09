الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج: لتحمل السلطة التشريعية مسؤوليتها

اعلنت الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، في بيان اثر اجتماعها، انه "تزامناً مع الدعوة لإنعقاد جلسة لمجلس النواب اللبناني في 12 آذار 2021،

وبما ان قانون الدولار الطلابي رقم 193 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 /10 /2020 لم يطبق من قبل المنظومة المالية لغاية تاريخه على الرغم من استنفاذ جميع الوسائل،

لذلك فإننا وبإسم اولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، نطالب السلطة التشريعية بتحمل المسؤولية الكاملة و ضرورة مراقبة تبعات تنفيذ القانون والضغط على المصارف لأجبارها ومن خلفها على احترام القانون 193 الذي اتى لسنة واحدة اشرفت على نهايتها".

واكدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب مواصلة التحركات في وجه المنظومة المالية ورفع الصرخة لتصل الى أذان نواب الأمة وممثلي الشعب، داعية كل المتضررين من سياسة المنظومة المالية التي افقرت اللبنانيين الى الاعتصام و التظاهر امام مبنى الأونيسكو و ذلك نهار الجمعة ١٢ آذار ٢٠٢١ الساعة الثامنة صباحا.