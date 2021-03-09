دخل وبيده عصا وأوقع البضاعة.. فيديو يوثق عملية سرقة في حالات (فيديو)

نشرت قناة "LBCI" لقطات مصورة لمحاولة سرقة محل "ناولني" في حالات.

وبحسب الفيديو، دخل أحد الشبّان المحلّ وبيده عصا وأوقع البضاعة الموجودة على الرفوف على الارض، ثمّ دخل شاب آخر وسرق الاموال الموجودة داخل المحلّ.