لبنان

دخل وبيده عصا وأوقع البضاعة.. فيديو يوثق عملية سرقة في حالات (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2021 | 14:52
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نشرت قناة "LBCI" لقطات مصورة لمحاولة سرقة محل "ناولني" في حالات.
وبحسب الفيديو، دخل أحد الشبّان المحلّ وبيده عصا وأوقع البضاعة الموجودة على الرفوف على الارض، ثمّ دخل شاب آخر وسرق الاموال الموجودة داخل المحلّ.
 
 
 
 
 
 
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