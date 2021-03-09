ماذا قال جهاد الطرش بعد تلقيه اللقاج؟ (فيديو)

تلقى الممثل جهاد الاطرش، اللقاح ضد كوفيد 19ظن في مستشفى عين وزين، ووجه رسالة اكد فيها ضرورة الاقبال على اللقاحات كونها الخيار الوحيد بمواجهة كورونا.

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