لبنان

ماذا قال جهاد الطرش بعد تلقيه اللقاج؟ (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2021 | 15:06
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 تلقى الممثل جهاد الاطرش، اللقاح ضد كوفيد 19ظن في مستشفى عين وزين، ووجه رسالة اكد فيها ضرورة الاقبال على اللقاحات كونها الخيار الوحيد بمواجهة كورونا.
 
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جهاد الاطرش

كورونا

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