لبنان

القاء القبض على عصابة سرقة في مخيم البداوي

Lebanon 24
09-03-2021 | 15:12
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قام جهاز"امن القيادة العامة"، بإلقاء القبض على عصابة سرقة "مورتيرات" مياه في مخيم البداوي. 
 
العصابة مؤلفة من سوريين وفلسطيني مقيمين في مخيم البداوي_طرابلس.

وبعد التحقيق معهم، اعترفوا انهم يقومون بسرقة الموتيرات، وبيعها لاحد الاشخاص المقيمين في المخيم، وقد تم تسليمهم للجهات الامنية المختصة.
 
 يذكر ان مخيم البداوي، يعاني من هذه الآفة منذ فترة طويلة، اذ تم سرقت مئات موتيرات المياه.

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