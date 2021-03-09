فراس أبيض يطلق صرخة "سنخسر أرواحاً عزيزة بسبب الطرق المقطوعة"

حذر مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، من نقص الأوكسجين في المستشفيات بسبب قطع الطرقات.



وكتب: "مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمستشفيات الأخرى، المليئة بمرضى الكورونا، تشكو من انخفاض مقلق في مخزون الأكسجين".



وأضاف: "لم يتمكن الموردون من إيصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة".



وتابع: "تم إبلاغ وزارة الصحة والقوى الأمنية بهذا الامر، بدون الأكسجين، سوف نخسر ارواحا عزيزة".

مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمستشفيات الأخرى، المليئة بمرضى الكورونا، تشكو من انخفاض مقلق في مخزون الأكسجين. لم يتمكن الموردون من ايصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة. تم إبلاغ وزارة الصحة والقوى الأمنية بهذا الامر. بدون الأكسجين، سوف نخسر ارواحا عزيزة. — Firass Abiad (@firassabiad) March 9, 2021

