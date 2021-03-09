لبنان

فراس أبيض يطلق صرخة "سنخسر أرواحاً عزيزة بسبب الطرق المقطوعة"

Lebanon 24
09-03-2021 | 15:22
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حذر مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، من نقص الأوكسجين في المستشفيات بسبب قطع الطرقات.

وكتب: "مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمستشفيات الأخرى، المليئة بمرضى الكورونا، تشكو من انخفاض مقلق في مخزون الأكسجين".

وأضاف: "لم يتمكن الموردون من إيصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة".

وتابع: "تم إبلاغ وزارة الصحة والقوى الأمنية بهذا الامر، بدون الأكسجين، سوف نخسر ارواحا عزيزة".
 

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