17
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان في صيدا للمطالبة بالدولار الطالبي
Lebanon 24
09-03-2021
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ "تجمع إرادة شعب" قبل ظهر اليوم، بمشاركة ناشطين من المكتب الطالبي للتنظيم الشعبي الناصري، وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا، دعما لأهالي الطلاب المغتربين. طالب المتظاهرون "بتحرير العمل بقانون الدولار الطالبي الذي هو حق لكل طالب مغترب"، وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي في المكان.
وعمد المحتجون خلال وقفتهم الى "الضرب بالأحجار على بوابة مدخل المصرف الرئيسية تعبيرا عن غضبهم لما آلت إليه أوضاع المواطنين لاسيما لما يعانيه الطلاب المغتربون في الخارج. وأطلقوا هتافات نددت بـ"السياسات المالية والنقدية للمصرف المركزي التي أدت إلى تفلت الدولار وتراكم هموم المواطنين المعيشية والاقتصادية".
الاشقر
وتحدث أحمد الاشقر من المكتب الطالبي للتنظيم الشعبي الناصري باسم المشاركين، فقال: "الهندسات المالية الفاشلة لحاكم مصرف لبنان المركزي هي التي تسببت بتفلت وارتفاع سعر صرف الدولار والتلاعب به في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع المودعين من سحب أموالهم من المصارف، الأمر الذي ضيق الخناق على أوضاع المواطنين الاقتصادية وحرق آمالهم بأبسط حقوق العيش ألا وهي تأمين قوتهم اليومي".
أضاف: "قانون الدولار الطالبي رقم 193 - الصادر في 16 تشرين الأول عام 2020، رغم تشديد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على تقيد جميع المصارف الفوري بأحكامه التي تنص على أن يكون للطالب المسجل في مؤسسة تعليمية في الخارج، قيمة الأقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند إستحقاقها على أن لا يتعدى سقفها سنويا مبلغ 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، لم يتم تسهيل إرسال الأموال للمغتربين من قبل أهاليهم".
وسأل: "أين ميزانية الجامعة اللبنانية وأين أموال الأساتذة والمعلمين؟ أين الأموال التي أعطيت وأين المساعدات التي وصلت لوزارة التربية كي تقوم بتحسين التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا".
وختم: "الطلبة تتفاقم مشاكلهم يوما بعد يوم، ونحن بدورنا نطالب العمل بقانون الدولار الطالبي، والعمل على تحسين أوضاعنا لكي لا نشهد أياما وليال أصعب من هذه الأيام".
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء قد تنقطع عن لبنان بشكل تام بعد هذا التاريخ.. هذا ما كشفه غجر
Lebanon 24
الكهرباء قد تنقطع عن لبنان بشكل تام بعد هذا التاريخ.. هذا ما كشفه غجر
23:22 | 2021-03-08
08/03/2021 11:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المزيد من الطرقات ستُقطع غداً.. "ثوار بيروت وطرابلس" يعلنون التصعيد
Lebanon 24
المزيد من الطرقات ستُقطع غداً.. "ثوار بيروت وطرابلس" يعلنون التصعيد
22:01 | 2021-03-08
08/03/2021 10:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:18 | 2021-03-09
طرقات مقفلة وأخرى سالكة... اليكم التفاصيل (صور)
20:39 | 2021-03-09
حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب
20:33 | 2021-03-09
البطريرك الراعي: لا يجب أن يُعاقب الناس على الطرقات، فهم ليسوا سبب المشاكل
20:04 | 2021-03-09
بعد لقائه لافروف... الحريري عاد الى بيروت
19:49 | 2021-03-09
المجلس المذهبي للموحدين الدروز: لتشكيل الحكومة فوراً
19:45 | 2021-03-09
3 وفيات كورونا في مستشفى الحريري...ماذا عن الإصابات والحالات الحرجة؟
فيديو
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
18:00 | 2021-03-09
09/03/2021 20:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 20:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 20:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact