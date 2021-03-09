لبنان

رئاسة الجمهورية: لا صحة لما يروج عن رسالة رئاسية الى مجلس النواب لنزع وكالة الرئيس المكلف

Lebanon 24
09-03-2021 | 16:06
A-
A+
Doc-P-801352-637509027926839938.jpg
Doc-P-801352-637509027926839938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

"تتناقل وسائل ومواقع إعلامية عن "وكالة الانباء المركزية" خبرا مفاده ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه رسالة الى مجلس النواب "لنزع الوكالة" من الرئيس المكلف سعد الحريري "بسبب فشله في التشكيل" الخ..


ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا فانه يدرجه في سياق الاخبار المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها على رغم الدعوات المتكررة التي وجهها مكتب الاعلام للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب والعودة اليه في كل ما يخص اخبار رئيس الجمهورية ومواقفه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-03-09
20:39 | 2021-03-09
20:33 | 2021-03-09
20:04 | 2021-03-09
19:49 | 2021-03-09
19:45 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website