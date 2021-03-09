منسق العزم في عكار هنأ المعلم بعيده

هنأ منسق تيار "العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين المعلم بعيده، وقال في بيان: "لسنا نريد أن ننغص على المعلمين عيدهم الذي لم يعودوا يجدوا سواه مساحة للفرح. ولكن مما لا شك فيه أن عبارة عيد بأية حال عدت يا عيد، لم تعد تكفي للتعبير عن اليأس الدفين في نفوس المعلمين، والاشمئزاز مما آل اليه الواقع التربوي في بلد الحرف. فالمعلم، في مختلف المراحل التعليمية، سواء أكان استاذا في المرحلة الابتدائية، الثانوية، او حتى استاذا جامعيا، تراه لاهثا وراء لقمة العيش وتأمين المستلزمات الاساسية في الحياة، مما يفقده الرغبة في التطوير الذاتي ومواكبة العصر. وهذا ما ينعكس على العملية التربوية التي لا يختلف عاقلان في أنها تشهد تراجعا مريعا".اضاف: "لكن لكي لا نستغرق في الشكوى والسلبية، لا بد أن نتوجه بالتهنئة من بناة الاجيال وصناع الامل، على رجاء ان يحتفلوا بعيدهم في الاعوام المقبلة في ظروف افضل".