لبنان

بعد خبر "قاعة محكمة التمييز صالة أفراح زوجية بإيجار رمزي"... ماذا قال القضاء الأعلى؟

Lebanon 24
09-03-2021 | 16:50
A-
A+
Doc-P-801360-637509190111190217.jpg
Doc-P-801360-637509190111190217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جاءنا من المكتب الاعلامي  لمجلس القضاء الاعلى الاتي:
"تعقيباً على الخبر المنشور بعنوان: "قاعة محكمة التمييز صالة أفراح زوجية بإيجار رمزي"، يوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت بالتكليف القاضي حبيب رزق لله، عبر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ما يلي:
"ان الصورتين المنشورتين في الخبر المذكور لم يتمّ التقاطهما في قاعة محكمة التمييز، بل في احدى قاعات محكمة الاستئناف في بيروت، حيث أقسم الفائزون في دورة كتاب العدل اليمين بتاريخ 12/1/2021. وأنّه بعد قسم اليمين تمّ أخذ الصور التذكارية فقط، ولم يصر الى اجراء أي احتفال، كما أفدنا من المعنيّين بأنّ قالب الحلوى الظاهر في احدى الصورتين هو غير حقيقي ولزوم أخذ الصور".
 
وكان "لبنان 24" نشر خبراً تحت العنوان المذكور يظهر صوراً لمستشار وزيرة العدل ماري كلود نجم السيد باسكال انطون مع زوجته التي ظهرت في إحدى الصور وأمامها قالب حلوى. لقراءة الخبر، اضغط هنا
 
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-03-09
01:24 | 2021-03-10
01:18 | 2021-03-10
01:09 | 2021-03-10
01:02 | 2021-03-10
00:48 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website