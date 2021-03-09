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لبنان
بعد خبر "قاعة محكمة التمييز صالة أفراح زوجية بإيجار رمزي"... ماذا قال القضاء الأعلى؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
16:50
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جاءنا من المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى الاتي:
"تعقيباً على الخبر المنشور بعنوان: "قاعة محكمة التمييز صالة أفراح زوجية بإيجار رمزي"، يوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت بالتكليف القاضي حبيب رزق لله، عبر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ما يلي:
"ان الصورتين المنشورتين في الخبر المذكور لم يتمّ التقاطهما في قاعة محكمة التمييز، بل في احدى قاعات محكمة الاستئناف في بيروت، حيث أقسم الفائزون في دورة كتاب العدل اليمين بتاريخ 12/1/2021. وأنّه بعد قسم اليمين تمّ أخذ الصور التذكارية فقط، ولم يصر الى اجراء أي احتفال، كما أفدنا من المعنيّين بأنّ قالب الحلوى الظاهر في احدى الصورتين هو غير حقيقي ولزوم أخذ الصور".
وكان "لبنان 24" نشر خبراً تحت العنوان المذكور يظهر صوراً لمستشار وزيرة العدل ماري كلود نجم السيد باسكال انطون مع زوجته التي ظهرت في إحدى الصور وأمامها قالب حلوى. لقراءة الخبر،
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