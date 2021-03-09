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لبنان
وهبه بحث مع شيا في تطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار
Lebanon 24
09-03-2021
|
16:58
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وبحث معها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي تبادل تأييد الترشيحات امام المحافل الدولية.
وتم عرض للاوضاع في لبنان وأهمية الاسراع في تطبيق الإصلاحات ومكافحة الفساد للنهوض بالاقتصاد، وتحفيز الدول الصديقة على تقديم المساعدات والدعم للبنان، بالإضافة إلى اهمية تعزيز الاستقرار والهدوء في الجنوب والقيام بكل ما يلزم لهذه الغاية، مع تأكيد احترام قرار مجلس الامن 1071.
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