لبنان

وهبه بحث مع شيا في تطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار

Lebanon 24
09-03-2021 | 16:58
A-
A+
Doc-P-801361-637509058984462498.jpg
Doc-P-801361-637509058984462498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وبحث معها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي تبادل تأييد الترشيحات امام المحافل الدولية.

وتم عرض للاوضاع في لبنان وأهمية الاسراع في تطبيق الإصلاحات ومكافحة الفساد للنهوض بالاقتصاد، وتحفيز الدول الصديقة على تقديم المساعدات والدعم للبنان، بالإضافة إلى اهمية تعزيز الاستقرار والهدوء في الجنوب والقيام بكل ما يلزم لهذه الغاية، مع تأكيد احترام قرار مجلس الامن 1071.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-03-09
20:39 | 2021-03-09
20:33 | 2021-03-09
20:04 | 2021-03-09
19:49 | 2021-03-09
19:45 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website