17
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقابة محامي طرابلس: للإفراج عن معظم موقوفي أحداث المدينة
Lebanon 24
09-03-2021
|
17:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس - فريق محامي الدفاع عن موقوفي احداث طرابلس في بيان انه، "بعد المتابعة الحثيثة والجهد القانوني، نجح فريق المحامين الموكل بالدفاع عن موقوفي أحداث طرابلس الأخيرة، والمُكلف من نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ، بناء على إقتراح المركز في النقابة، في تخلية سبيل الموقوفين كافة بإستثناء أربعة منهم، وذلك بعد قيام الفريق بجميع الإجراءات القانونية الضرورية".
واشار الى ان "فريق الدفاع المؤلف من 16 محاميا ومحامية سيستمر بمتابعة جميع الملفات في المراحل كافة، بما فيها المرافعة والمدافعة أمام المحكمة العسكرية في حال اقتضى الامر ذلك".
وأمل فريق الدفاع من "قاضي التحقيق العسكري الإفراج عن الموقوفين المحتجزين الأربعة، خاصةً بعد أن ثبت له بأن جميع الإعترافات التي أدلوا بها جاءت بسبب مخالفة أحكام المادة 47 أصول محاكمات جزائية، وبعد تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيقات الأولية، الامر الذي ادانته لجنة العفو الدولية في بيانها الاخير، إضافةً الى عدم وجود شبهات كافية في الملفات للظن بهم بما نُسب اليهم من تهم، لا سيّما الإدعاء الغريب العجيب بجرائم ارهابية".
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء قد تنقطع عن لبنان بشكل تام بعد هذا التاريخ.. هذا ما كشفه غجر
Lebanon 24
الكهرباء قد تنقطع عن لبنان بشكل تام بعد هذا التاريخ.. هذا ما كشفه غجر
23:22 | 2021-03-08
08/03/2021 11:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المزيد من الطرقات ستُقطع غداً.. "ثوار بيروت وطرابلس" يعلنون التصعيد
Lebanon 24
المزيد من الطرقات ستُقطع غداً.. "ثوار بيروت وطرابلس" يعلنون التصعيد
22:01 | 2021-03-08
08/03/2021 10:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:18 | 2021-03-09
طرقات مقفلة وأخرى سالكة... اليكم التفاصيل (صور)
20:39 | 2021-03-09
حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب
20:33 | 2021-03-09
البطريرك الراعي: لا يجب أن يُعاقب الناس على الطرقات، فهم ليسوا سبب المشاكل
20:04 | 2021-03-09
بعد لقائه لافروف... الحريري عاد الى بيروت
19:49 | 2021-03-09
المجلس المذهبي للموحدين الدروز: لتشكيل الحكومة فوراً
19:45 | 2021-03-09
3 وفيات كورونا في مستشفى الحريري...ماذا عن الإصابات والحالات الحرجة؟
فيديو
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
18:00 | 2021-03-09
09/03/2021 20:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 20:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 20:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact