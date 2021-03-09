درويش في عيد المعلم: تحيّة الى صنّاع الأجيال وحاملي رسالة العلم والمعرفة

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة عيد المعلم فقال: "تحيّة الى صنّاع الأجيال وحاملي رسالة العلم والمعرفة، في عيدهم نؤكد على ضرورة إنصاف المعلمين وتحصيل مطالبهم المحقة لاكمال مسيرتهم التربوية خاصّة مع التحديات التي تواجههم في ظلّ الأزمات والضغوط التي يمر بها لبنان وذلك في سبيل إعداد مستقبل جيل جديد".

تحيّة الى صنّاع الأجيال وحاملي رسالة العلم والمعرفة، في عيدهم نؤكد على ضرورة إنصاف المعلمين وتحصيل مطالبهم المحقة لاكمال مسيرتهم التربوية خاصّة مع التحديات التي تواجههم في ظلّ الأزمات والضغوط التي يمر بها #لبنان وذلك في سبيل إعداد مستقبل جيل جديد#عيد_المعلّم — MP Ali Darwish (@alidarwish72) March 9, 2021