مسيرة سيارات في شوارع حلبا ووقفة احتجاجية في شمسطار

جاب عدد من المحتجين في عكار شوارع مدينة حلبا والبلدات العكارية، في مسيرة سيارات رفعت الأعلام اللبنانية، وهتفت عبر مكبرات الصوت بالاغاني الوطنية.

وتوقفت المسيرة في ساحة حلبا مقابل خيمة الاعتصام، حيث دعا المحتجون "جميع السياسيين في السلطة من أكبر الهرم الى أصغره بالرحيل"، وذلك إحتجاجا على الوضع المعيشي والحياتي السيء وإرتفاع سعر صرف الدولار الجنوني.

ووجه المحتجون التحية الى "ثوار لبنان الأحرار، والى الجيش وقائده والقوى الأمنية كافة". واوضح عدد من المحتجين "اننا لسنا قطاع طرق، ولا جماعة تخريب، بل نحن مع التعمير"، مجددين الدعوة الى "أهالي عكار جميعا للنزول بكثافة الى الساحات من أجل التغيير وتحقيق مطالب الحراك الشعبي".