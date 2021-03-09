هل تلتزم المدارس الخاصة بالإضراب؟

ذكر موقع mtv أنّ نقاشاً يدور داخل إتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الذي يشمل مختلف المناطق اللبنانية، لناحية القرار الذي سيصدر بشأن الإلتزام بالإضراب الذي أعلنه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أو عدمه.

ويُسجّل النقاش وجود اختلاف في الرأي حتّى الساعة داخل الإتّحاد، مع ترجيح السير بقرار الإضراب، علماً أنّ عدداً من المدارس سبق أن أعلنت التزامها به.