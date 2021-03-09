هكذا عايدت عبد الصمد "المرأة الإعلامية"

تحية عطرة للمرأة اللبنانية في عيدها، وللمرأة الإعلامية في لبنان والعالم، وتحية خاصة للإعلاميات في #وزارة_الإعلام و #تلفزيون_لبنان ووسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية. #إعلاميات_لبنانيات_في_زمن_الأزمات من تنظيم @MinistryInfoLB و @telelibantv pic.twitter.com/fHul45h7vf
— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) March 9, 2021
تحية عطرة للمرأة اللبنانية في عيدها، وللمرأة الإعلامية في لبنان والعالم، وتحية خاصة للإعلاميات في #وزارة_الإعلام و #تلفزيون_لبنان ووسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية. #إعلاميات_لبنانيات_في_زمن_الأزمات من تنظيم @MinistryInfoLB و @telelibantv pic.twitter.com/fHul45h7vf