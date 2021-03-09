هكذا عايدت عبد الصمد "المرأة الإعلامية"

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر": ‏تحية عطرة للمرأة اللبنانية في عيدها، وللمرأة الإعلامية في لبنان والعالم، وتحية خاصة للاعلاميات في وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان ووسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية".



وارفقت تغريدتها بهاشتاغ: #إعلاميات_لبنانيات_في_زمن_الأزمات.

تحية عطرة للمرأة اللبنانية في عيدها، وللمرأة الإعلامية في لبنان والعالم، وتحية خاصة للإعلاميات في #وزارة_الإعلام و #تلفزيون_لبنان ووسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية. #إعلاميات_لبنانيات_في_زمن_الأزمات من تنظيم ⁦@MinistryInfoLB⁩ و ⁦@telelibantv⁩ pic.twitter.com/fHul45h7vf — Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) March 9, 2021

