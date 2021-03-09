القاضي البيطار سطّر استنابات حول مسار ومالكي شحنة الأمونيوم

سطّر المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إستنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح مَن تّم استيرادها ومَن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها.