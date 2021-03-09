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لبنان
القاضي البيطار سطّر استنابات حول مسار ومالكي شحنة الأمونيوم
Lebanon 24
09-03-2021
|
18:47
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سطّر المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إستنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح مَن تّم استيرادها ومَن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها.
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إنفجار مرفأ بيروت
القاضي طارق البيطار
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