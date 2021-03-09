لبنان

القاضي البيطار سطّر استنابات حول مسار ومالكي شحنة الأمونيوم

Lebanon 24
09-03-2021 | 18:47
A-
A+
Doc-P-801392-637509125567901744.jpeg
Doc-P-801392-637509125567901744.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سطّر المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إستنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح مَن تّم استيرادها ومَن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها.
مواضيع ذات صلة
المحقق العدلي الجديد في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار توجه الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، للإطلاع على الملف تمهيدا للبدء بمتابعة التحقيقات
lebanon 24
09/03/2021 20:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعيينه محققاً عدلياً بقضية انفجار المرفأ.. إليكم نبذة عن القاضي طارق البيطار
lebanon 24
09/03/2021 20:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يقطعون الطريق في فرن الشباك بالاطارات المشتعلة مطالبين بتطبيق الشفافية في تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
09/03/2021 20:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: هناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية إنفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد
lebanon 24
09/03/2021 20:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إنفجار مرفأ بيروت

القاضي طارق البيطار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-03-09
20:39 | 2021-03-09
20:33 | 2021-03-09
20:04 | 2021-03-09
19:49 | 2021-03-09
19:45 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website