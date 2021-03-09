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لبنان
عداد كورونا يقترب مجدداً من عتبة الـ4000 ... ماذا عن الوفيات؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
19:06
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3939 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 401810. كما تم تسجيل 45 حالة وفاة.
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