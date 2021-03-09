لمن قال جنبلاط: هذه وصية كمال جنبلاط

غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "على سبيل التوضيح لبعض الحزبيين او المتطفلين الذين لا يقرؤون التاريخ ولا يفقهون بالجغرافيا ان مؤسسة العرفان امانة عائلية، تاريخية، سياسية، تراثية، اخلاقية، توحيدية واجبنا الحفاظ عليها في كل زمان ومكان. هذه وصية كمال جنبلاط".