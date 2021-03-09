لبنان

لمن قال جنبلاط: هذه وصية كمال جنبلاط

Lebanon 24
09-03-2021 | 19:16
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غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "على سبيل التوضيح لبعض الحزبيين او المتطفلين الذين لا يقرؤون التاريخ ولا يفقهون بالجغرافيا ان مؤسسة العرفان امانة عائلية، تاريخية، سياسية، تراثية، اخلاقية، توحيدية واجبنا الحفاظ عليها في كل زمان ومكان. هذه وصية كمال جنبلاط". 
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