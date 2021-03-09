خبر مفرح لمحبي التزلج

أعلنت بلدية كفردبيان في بيان، أنه "بعد التوقف القسري حفاظا على السلامة العامة، وبعد الاجتماع الذي جمع وفدا من اللجنة العليا للكورونا مع بلدية كفردبيان وشركة مزار سكي ريزورت والذي تم خلاله تقييم الثغرات التي حصلت، وبعد ان قدمت الشركة عرضاً للاجراءات التي ستتخذها لتحسين مستوى السلامة، سيتم إعادة فتح "منتجع المزار للتزلج" - كفردبيان يوم الجمعة في 12 آذار 2021، وستقوم شرطة البلدية بالتأكد من الأذونات المأخوذة حسب الاصول على المنصة، وستقوم الشركة باتخاذ اقصى التدابير التنظيمية لاستكمال ما تبقى من موسم هذا العام".