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لبنان
اجتماع اللجنة الثنائية للحوار بين البطريركية المارونية وحزب الله...هذه تفاصيله
Lebanon 24
09-03-2021
|
19:27
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أعلنت العلاقات اللإعلامية في "حزب الله" في بيان، ان "اللجنة الثانية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم وحارس شهاب، وبين "حزب الله" الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب محمد سعيد الخنساء ومصطفى الحاج علي، عقدت اجتماعا تباحثى خلاله المجتمعون في الأوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان، وأكدوا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة انعاش الاقتصاد على المستويات كافة.
من جهة اخرى جرى البحث في موضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه غبطة البطريرك مار بطرس الراعي، واتفقوا على استكمال هذا البحث في اجتماعات لاحقة.
كما ثمن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أيا يكن انتماؤه الديني".
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