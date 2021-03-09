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لبنان
3 وفيات كورونا في مستشفى الحريري...ماذا عن الإصابات والحالات الحرجة؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
19:45
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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا/Covid-19، واشار الى ان "مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا، من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182".
وجاء في التقرير:
"- عدد اللقاحات ضد فيروس كورنا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 260.
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 579 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1010 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53
- حالات وفاة: 3".
المصدر: الوكالة الوطنية
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