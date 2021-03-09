بعد لقائه لافروف... الحريري عاد الى بيروت

عاد رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري الى بيروت مساء اليوم بعد زيارة الى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأجرى معه محادثات تناولت مجمل الأوضاع واخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.