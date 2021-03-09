حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب

تنفذ عناصر من شرطة إتحاد بلديات الجومة حاجزاً أمنياً على طريق عام جبرائيل - تكريت مدخل مفرق رحبة في منطقة الجومة في عكّار حيث تعمل على توقيف السيارات والشاحنات والتدقيق بهوياتهم.