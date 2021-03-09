لبنان

حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب

Lebanon 24
09-03-2021 | 20:39
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تنفذ عناصر من شرطة إتحاد بلديات الجومة حاجزاً أمنياً على طريق عام جبرائيل - تكريت مدخل مفرق رحبة في منطقة الجومة في عكّار حيث تعمل على توقيف السيارات والشاحنات والتدقيق بهوياتهم.
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الجومة

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