3 أجهزة اوكسيجين من إمكان إلى مركز الرعاية الصحية الأولية في فنيدق

سلم منسق الشؤون التنموية والاجتماعية في جمعية "إمكان" - منسقية عكار د. أيمن طراد، 3 أجهزة الأوكسجين إلى "مركز الرعاية الصحية الأولية" في بلدة فنيدق، في حضور منسق عام تيار المستقبل في عكار عبد الإله زكريا، ممثلا بحسين ابو بكر، رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبدالحي، وعدد من الفاعليات والمهتمين.وفي المناسبة أعلن طراد "تسليم مئة حصة عينية للتنظيف والتعقيم قريبا، بالتنسيق والتعاون مع رئيس البلدية وجميع الفعاليات" واعدا بـ "المزيد من التقديمات العينية الضرورية لمواجهة هذه الأزمة".والقى عبد الحي من جهته كلمة، شكر فيها للرئيس المكلف سعد الحريري ولتيار المستقبل مبدارتهما.