تعذروا من الوصول الى المستشفى... فنقلوه سيراً على الاقدام (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مسعفين من الصليب الأحمر يعملون على اسعاف شخص مصاب بعد أن أخرجوه من سيارة الاسعاف نظراً لتعذر ايصاله بسبب اقفال الطرقات، حيث عمدوا الى نقله سيراً على الاقدام.