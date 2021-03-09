مصدر قضائي: الاستنابات القضائية تعني حكماً استئناف التحقيقات في ملف المرفأ

حسماً للجدل القائم حول استئناف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيقات في ملف إنفجار المرفأ والنقطة التي سينطلق منها، أشار مصدر قضائي لـ"لبنان ٢٤" إلى أنه بمجرد قيام البيطار بتسطير استنابات قضائية داخلية أوخارجية، وهو ما قام به اليوم، فهذا يعني حكماً أن المحقق العدلي استأنف التحقيق بالتزامن مع دراسة الملف الذي استلمه من سلفه القاضي فادي صوان والذي يتضمن آلاف الصفحات.