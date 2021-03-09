لبنان

في حلبا...سارق مطعم في قبضة فرع المعلومات

Lebanon 24
09-03-2021 | 21:33
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قبضت عناصر من فرع المعلومات في حلبا - منطقة الجومة، بعد متابعة حثيثة لموضوع سرقة مطعم Abele، على السارق خ.ع (سوري الجنسية) الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بكل السرقات التي قام بها، وسلمه الفرع الى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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سرقة

مطعم Abele

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