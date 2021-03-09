ابو الحسن: نناشد الجميع عدم التردد في التسجيل لتلقي اللقاح

غرد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "مع إعادة إرتفاع عداد كورونا الذي وصل اليوم إلى 3939 إصابة وهذا ما كنا قد حذرنا منه سابقا، نناشد الجميع عدم التردد في التسجيل لتلقي اللقاح، وندائي إلى أبناء منطقة المتن الأعلى عموما، بمواصلة التسجيل. وستكون مستشفى الجبل على جهوزية في القريب العاجل لتوفير خدمة اللقاح".