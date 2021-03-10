لبنان

ارتفاع قياسي لأسعار الفواكه والخضار

Lebanon 24
10-03-2021 | 00:01
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بدأت أسعار بعض الفواكه والخضار الموسمية ترتفع قياسياً، مع القرار القاضي بتصديرها إلى بعض البلدان العربية القريبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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