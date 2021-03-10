لبنان

دبلوماسي روسي تحاشى التحدّث مع رئيس كتلة نيابية

Lebanon 24
10-03-2021 | 00:05
A-
A+
Doc-P-801463-637509316530772720.jpg
Doc-P-801463-637509316530772720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحاشى دبلوماسي روسي، التحدث هاتفياً مع رئيس كتلة نيابية، منعاً لتعميم خبر الاتصال، وإعطاء إيحاءات في غير محلها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
روسيا متخوفة من حصول هذا الامر في لبنان
lebanon 24
10/03/2021 07:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
للبنان موقع على الخارطة.. اللقاح ورقة نفوذ روسيا والصين الجديدة
lebanon 24
10/03/2021 07:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا للبنانيين... لا نحابي احدا على الاخر
lebanon 24
10/03/2021 07:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أبلغ النائب السابق أمل أبو زيد عن هبة ستقدمها روسيا للبنان من لقاح "سبوتنيك V"
lebanon 24
10/03/2021 07:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2021-03-10
07:35 | 2021-03-10
07:15 | 2021-03-10
07:15 | 2021-03-10
07:10 | 2021-03-10
07:01 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website