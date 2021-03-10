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لبنان
الصورة قد تتّضح بعد عودة الحريري
Lebanon 24
10-03-2021
|
00:16
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قالت مصادر مطلعة أنه "بعد عودة الرئيس سعد الحريري يفترض أن تتضح الصورة في ما خص طرح الصيغ المتصلة بالملف الحكومي وحتى ما إذا كانت هناك من حركة الحريري في اتجاه المعنيين أم لا".
ولفتت المصادر عبر صحيفة "اللواء" إلى ان "صيغة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ستعرض بدورها على رئيس الحكومة المكلف وهي المتمثلة بخمسة زائدا واحدا وتؤول الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية ويتم الاتفاق على اسم الوزير في حين تؤول وزارة العدل إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ويتم الاتفاق على اسم الوزير أيضا في حين كتلة لبنان القوي تحجب الثقة".
ولفتت إلى أن "زيارة اللواء ابراهيم إلى بكركي هدفت إلى وضع البطريرك في هذه الأجواء وافيد أن البطريرك سيناقش الأمر مع الحريري".
ورأت المصادر إن "المحاولات قائمة إنّما لا يعني أن الأمور انتهت إذ لا بد من التحلي بالحذر دائما بفعل المطبات".
المصدر:
اللواء
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