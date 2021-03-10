لبنان

إتّصالات غير معلنة قد تؤدّي إلى حلحلة الأزمة الحكومية

Lebanon 24
10-03-2021 | 00:27
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توقّعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان "تعاود اتصالات التشكيل بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء امس، من خلال اتصالات غير معلنة ولقاء مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم،  للاطلاع على نتائج آخر الاتصالات التي جرت مع الاطراف السياسيين، لتسويق طرح التشكيلة الوزارية المؤلفة من18 وزيرا، ويحصل فيها رئيس الجمهورية  وتياره على خمسة وزراء اضافة لوزير الطاشناق وتتم تسوية الخلاف حول الداخلية باختيار الرئيس المكلف لاسم من ثلاثة يسميهم الرئيس عون".
وكشفت المصادر عبر "اللواء" ان "الطرح المذكور  يحظى بتأييد الثنائي الشيعي باعتبار انه لم يعد ممكنا بقاء لبنان بلا حكومة بأسرع وقت ممكن بعد تزايد وتيرة الانهيار المتواصل واتساع رقعة الاحتجاجات التي شملت معظم المناطق ولم يعد بالامكان منع المواطنين من التظاهر والاحتجاج".
وأشارت المصادر الى ان "الطرح المذكور عرض على رئيس الجمهورية وأبلغ بالمواقف  الداعمة  وأسديت له النصائح بوجوب تسهيل ولادة الحكومة لان الوضع لم يعد يحتمل والعهد على مشارف الانهيار ولا يمكن انقاذ ما تبقى منه الا بتسريع تشكيل الحكومة، وكان شرطه للموافقة بضرورة الحصول على موافقة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".

المصدر: اللواء
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