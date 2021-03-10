خشية من إطاحة الفريق الحاكم بفرصة التشكيل

تخشى مصادر سياسية مراقبة عبر "اللواء" من ذهاب الفريق الحاكم إلى التشدّد، والاطاحة بالفرصة الجديدة التي برزت، على خلفية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يخض كل المعارك المعروفة في حياته كي يتراجع هذه المرة.