لبنان

خشية من إطاحة الفريق الحاكم بفرصة التشكيل

Lebanon 24
10-03-2021 | 00:41
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تخشى مصادر سياسية مراقبة عبر "اللواء" من ذهاب الفريق الحاكم إلى التشدّد، والاطاحة بالفرصة الجديدة التي برزت، على خلفية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يخض كل المعارك المعروفة في حياته كي يتراجع هذه المرة.
المصدر: اللواء
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تشكيل الحكومة

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