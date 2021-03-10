لبنان

ولاية عون قاربت على النهاية

Lebanon 24
10-03-2021 | 01:02
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استنتجت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية من كل ما حصل خلال الساعات الماضية ان ولاية الرئيس ميشال عون قاربت النهاية، استنادا إلى ما تصفه المصادر بالقناعة الروسية بهذا الشأن.
وربّما هذا ما جعل الرئيس عون يقول للمجتمعين في بعبدا أول من أمس "أنا ميشال عون، ما حدا بجبرني، عام 1990 رفضت ان أتنازل تحت ضغط المدفع، والآن لن أتنازل تحت ضغوط الدولار".
المصدر: الانباء الكويتية
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