لبنان

العماد عون يُحذِّر من توريط المؤسسة العسكرية في مواجهة مع الشعب

Lebanon 24
10-03-2021 | 01:18
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كشفت مصادر موثوقة لـ"السياسة" أن "الصرخة المدوية التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزاف عون، موجّهة أولاً وأخيراً للسياسيين الذين تمادوا كثيراً في إغراق البلد بالفوضى لحساباتهم الشخصية والفئوية".
وقالت المصادر: "إن لدى قيادة الجيش مخاوف من وجود مخطط جهنمي لدى بعض القيادات السياسية، لتوريط الجيش في الأزمة القائمة عن طريق زجه في مواجهات مع الناس، سعياً من أجل إحراق اسم قائده، باعتباره الأبرز لتولي رئاسة الجمهورية، مع اقتراب موعد هذا الاستحقاق".
المصدر: السياسة الكويتية
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